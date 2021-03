AstraZeneca, l’ex direttore dell’Ema Rasi: “Stop più politico ed emotivo che scientifico. La farmacovigilanza è rigorosa, darà risposte” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lo Stop ad AstraZeneca? E’ stato “più politico ed emotivo che scientifico”. E’ arrivato sull’onda di un numero limitatissimo di casi, non per decisione delle autorità regolatorie ma di singoli governi. “Così facendo, probabilmente, volevano contenere il panico. Tocca vedere se andando oltre i dati della farmacovigilanza non hanno contribuito a diffonderlo”. Guido Rasi è l’ex direttore esecutivo dell’Ema e così commenta a ilfattoquotidiano.it la situazione di grande incertezza che domina ancora, a 24 ore dalla decisione delle autorità sanitarie di sospendere in via cautelativa le somministrazioni di AstraZenaca per il rischio di decessi da trombosi. Un rischio che, dati alla mano, per Rasi resta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Load? E’ stato “piùedche”. E’ arrivato sull’onda di un numero limitatissimo di casi, non per decisione delle autorità regolatorie ma di singoli governi. “Così facendo, probabilmente, volevano contenere il panico. Tocca vedere se andando oltre i dati dellanon hanno contribuito a diffonderlo”. Guidoesecutivoe così commenta a ilfattoquotidiano.it la situazione di grande incertezza che domina ancora, a 24 ore dalla decisione delle autorità sanitarie di sospendere in via cautelativa le somministrazioni di AstraZenaca per il rischio di decessi da trombosi. Un rischio che, dati alla mano, perresta ...

