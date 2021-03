Addio a Yasuo Otsuka, storico animatore di Lupin III e Conan (Di mercoledì 17 marzo 2021) E' morto a 89 anni Yasuo Otsuka , regista e disegnatore noto soprattutto per essere stato l'animatore di serie cult come 'Lupin III' e 'Conan il ragazzo del futuro'. La sua scomparsa è stata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 17 marzo 2021) E' morto a 89 anni, regista e disegnatore noto soprattutto per essere stato l'di serie cult come 'III' e 'il ragazzo del futuro'. La sua scomparsa è stata ...

Advertising

RaiNews : Il grande disegnatore e regista giapponese Yasuo Otsuka, uno dei più importanti animatori di popolari cartoni come… - Agenzia_Ansa : Addio a Yasuo Otsuka, regista e disegnatore noto soprattutto per essere stato l'animatore di serie cult come Lupin… - APistocco : RT @RaiNews: Il grande disegnatore e regista giapponese Yasuo Otsuka, uno dei più importanti animatori di popolari cartoni come 'Lupin III'… - Cuccello : RT @RaiNews: Il grande disegnatore e regista giapponese Yasuo Otsuka, uno dei più importanti animatori di popolari cartoni come 'Lupin III'… - LPace63 : RT @Agenzia_Ansa: Addio a Yasuo Otsuka, regista e disegnatore noto soprattutto per essere stato l'animatore di serie cult come Lupin III e… -