Addio a Bogarelli | ha ricoperto d' oro il calcio

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Un titolo a tutta pagina de La Gazzetta dello Sport ('io porto i soldi, chi porta il pallone?') ne tracciò il ruolo in modo didascalico: per questo Marco, orgoglioso, lo esibiva custodito ...

Mediagol : Ptima Pagina, Corriere dello Sport: 'Restiamo a casa, il rammarico di Gasp! Dybala accelera, Ibra raddoppia. Addio… - LAROMA24 : Addio a Bogarelli. Diritti tv, in Lega altra fumata nera #AsRoma - Salvato95551627 : RT @_SiGonfiaLaRete: Addio a Marco #Bogarelli: il "re dei diritti tv" morto per complicazioni dovute al #Covid - infoitsport : Marco Bogarelli muore a causa del Covid all'età di 64 anni: addio all'ex presidente di Infront - FcInterNewsit : Prima paginaCdS - Addio Bogarelli, re dei diritti tv

Un titolo a tutta pagina de La Gazzetta dello Sport ('io porto i soldi, chi porta il pallone?') ne tracciò il ruolo in modo didascalico: per questo Marco, orgoglioso, lo esibiva custodito ...a Marco, l'uomo più potente dei diritti tv A stroncarlo sarebbe stata una polmonite bilaterale interstiziale, provocata dalla malattia e contro cui sebbene ancora giovane,...