Vaccini in Toscana. Gli infartuati lievi sono fragili, niente priorità per i diabetici di "tipo 1": le risposte ai lettori (Di martedì 16 marzo 2021) Ecco le regole più chiare per chi si iscrive al portale dei fragilissimi. Il babbo ha diritto a vaccinarsi se la figlia ha il tumore al fegato Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 16 marzo 2021) Ecco le regole più chiare per chi si iscrive al portale deissimi. Il babbo ha diritto a vaccinarsi se la figlia ha il tumore al fegato

