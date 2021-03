Vaccini e medici indagati, Pellegrino (IV): “Da eroi a imputati, intervenga il Governo” (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ assurdo avviare procedimenti giudiziari nei confronti dei medici che stanno operando in prima linea per dare il giusto impulso al programma vaccinale in Italia, additandoli come responsabili delle conseguenze imprevedibili dell’inoculazione del vaccino. Non possiamo trasformare i medici da eroi a imputati. Dalle prime fasi della pandemia onorano egregiamente il giuramento di Ippocrate mettendosi in gioco completamente. Molti hanno pagato con la propria vita. Auspico che il Governo intervenga al più presto garantendo le opportune tutele a tutti coloro che sono impegnati nella campagna vaccinale, così da superare questa clamorosa ingiustizia che rischia di rallentare ulteriormente la corsa al vaccino. Voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ assurdo avviare procedimenti giudiziari nei confronti deiche stanno operando in prima linea per dare il giusto impulso al programma vaccinale in Italia, additandoli come responsabili delle conseguenze imprevedibili dell’inoculazione del vaccino. Non possiamo trasformare ida. Dalle prime fasi della pandemia onorano egregiamente il giuramento di Ippocrate mettendosi in gioco completamente. Molti hanno pagato con la propria vita. Auspico che ilal più presto garantendo le opportune tutele a tutti coloro che sono impegnati nella campagna vaccinale, così da superare questa clamorosa ingiustizia che rischia di rallentare ulteriormente la corsa al vaccino. Voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari ...

Advertising

riotta : Aver vaccinato medici, avvocati, docenti universitari, militari, altre categorie non a rischio per lavoro età altr… - RaiNews : Indispensabile scudo penale - LegaSalvini : ?? IL GIORNALE: 'RIVOLUZIONE VACCINI. IN CAMPO 120MILA MEDICI, 500MILA FIALE AL GIORNO. ENTRO SETTEMBRE L'80% DEGLI… - milapersiste : @info_zampa @CCKKI @EmmaKump @Il_Vitruviano @svirgola2 @MallardGio @StalinZio @PMO_W @robertdolci @umanesimo… - ErmesAntonucci : Con l’arrivo della nuova ondata e con la campagna vaccinale in atto, per il personale sanitario torna anche il risc… -