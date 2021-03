“Ustioni su tutto il corpo”, bimbo in gravi condizioni al Santobono (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli è arrivata una segnalazione di una vicenda gravissima accaduta a Portici. Un bambino nato da poco è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo che è stato portato al pronto soccorso in condizioni gravi e con forti Ustioni. Si sono rincorse comunicazioni rispetto al motivo per cui il neonato è in questo stato. Al momento non sono chiare. Il neonato ha 4 giorni, le lesioni non sembrano però compatibili direttamente con immersione in liquidi e quindi secondo quello riferito al consigliere Borrelli potrebbe esserci anche una presenza di caustici e ci sono lesioni anche di periodi diversi sul corpo. Il bambino secondo quello che è stato riferito è nato a casa di una paziente psichiatrica che aveva altri ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli è arrivata una segnalazione di una vicendassima accaduta a Portici. Un bambino nato da poco è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo che è stato portato al pronto soccorso ine con forti. Si sono rincorse comunicazioni rispetto al motivo per cui il neonato è in questo stato. Al momento non sono chiare. Il neonato ha 4 giorni, le lesioni non sembrano però compatibili direttamente con immersione in liquidi e quindi secondo quello riferito al consigliere Borrelli potrebbe esserci anche una presenza di caustici e ci sono lesioni anche di periodi diversi sul. Il bambino secondo quello che è stato riferito è nato a casa di una paziente psichiatrica che aveva altri ...

Advertising

anteprima24 : ** '#Ustioni su tutto il corpo', bimbo in gravi condizioni al #Santobono ** - MassimoSertori_ : #GianniMorandi si è prestato ad un selfie dopo l’incidente in giardino che gli ha causato ustioni alle braccia e al… - brillebbastagds : @bellebuongds @pikanihalgds — pieno delle sue forze, ancora con alcune leggere ustioni causate dall’esplosione, ma… - A7las1918 : -nel mentre qualche bacio in mezzo alla cosce e sulle sue ustioni. 'Tutto bene?' Dabi lo guarda come un micetto. H… - pippokid : Incidente e ustioni per Gianni Morandi, ricoverato - Cronaca - ANSA -