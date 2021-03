"Umiliato come Caravaggio", pittore contro la Curia che rifiuta i suoi quadri (Di martedì 16 marzo 2021) AGI -Tre pale d'altare commissionate nel 2005 per la chiesa matrice di Lequile, nel Salento, realizzate su commissione ma rifiutate dalla Curia perché “non consone”, diventano il cruccio di Roberto Buttazzo, l'autore del trittico. Sul perché del rifiuto, che dopo 15 anni angoscia ancora l'artista, si è molto discusso. Certo è che non poche polemiche e più di qualche imbarazzo provocò il fatto che nel primo dei tre dipinti firmati da Buttazzo (“La traslazione delle reliquie di san Vito”, il santo patrono di Lequile), comparisse il volto di un assessore della giunta municipale guidata a quel tempo dal sindaco Fabio Lettere, la stessa che aveva commissionato le opere finanziandole con 8.000 euro. Oggi, dopo una lunga e inutile attesa, il maestro Buttazzo vorrebbe che le tele fossero sistemate in chiesa, alla spalle dell'altare, dove in origine erano ... Leggi su agi (Di martedì 16 marzo 2021) AGI -Tre pale d'altare commissionate nel 2005 per la chiesa matrice di Lequile, nel Salento, realizzate su commissione mate dallaperché “non consone”, diventano il cruccio di Roberto Buttazzo, l'autore del trittico. Sul perché del rifiuto, che dopo 15 anni angoscia ancora l'artista, si è molto discusso. Certo è che non poche polemiche e più di qualche imbarazzo provocò il fatto che nel primo dei tre dipinti firmati da Buttazzo (“La traslazione delle reliquie di san Vito”, il santo patrono di Lequile), comparisse il volto di un assessore della giunta municipale guidata a quel tempo dal sindaco Fabio Lettere, la stessa che aveva commissionato le opere finanziandole con 8.000 euro. Oggi, dopo una lunga e inutile attesa, il maestro Buttazzo vorrebbe che le tele fossero sistemate in chiesa, alla spalle dell'altare, dove in origine erano ...

