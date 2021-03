Uber, la svolta in Gran Bretagna: autisti diventano dipendenti (Di martedì 16 marzo 2021) svolta in Gran Bretagna. Uber garantirà ai suoi 70.000 autisti britannici lo status di dipendenti , in quella che è una prima mondiale per l'app di auto con conducenti, che dà una scossa la modello ... Leggi su quotidiano (Di martedì 16 marzo 2021)ingarantirà ai suoi 70.000britannici lo status di, in quella che è una prima mondiale per l'app di auto con conducenti, che dà una scossa la modello ...

Advertising

Agenzia_Ansa : #Uber, svolta nel Regno Unito: gli autisti diventano dipendenti - fisco24_info : Uber, svolta in Gran Bretagna:?70mila autisti diventano dipendenti: La decisione di Uber segue il verdetto della Co… - EffeBarbieri : Uber, svolta in Gran Bretagna:?70mila autisti diventano dipendenti @sole24ore @Uber_Italia @AlbMagna17 - MondoMercati : Uber, svolta in Gran Bretagna:?70mila autisti diventano dipendenti - brusacoioni : RT @Agenzia_Ansa: #Uber, svolta nel Regno Unito: gli autisti diventano dipendenti -