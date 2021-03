Torino-Sassuolo | i convocati di De Zerbi | tre assenze per i neroverdi

Advertising

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - pronosti_calcio : Pronostico Torino-Sassuolo 17 Marzo 2021: recupero 24ª Giornata di Serie A - sportface2016 : #TorinoSassuolo, i convocati di #DeZerbi: tre assenze per i neroverdi - BurakBalkan34 : @bilbuliddaa Torino 1/3 Sassuolo PSG 1/0 Lille CSKA 0/2 Zenit Sevilla 2/0 Elche Bayern 3/2 Lazio Chelsea 1/1 Atletico Madrid - comuntwist80 : RT @SassuoloUS: Sono 24 i convocati neroverdi per #TorinoSassuolo ?? ?? -

Commenta per primo Ilha comunicato i convocati per la partita di domani contro il: PORTIERI 47 Andrea CONSIGLI 56 Gianluca PEGOLO 63 Stefano TURATI DIFENSORI 2 MARLON 5 Kaan AYHAN 6 ROGERIO 13 Federico ...Commenta per primo Sessione pomeridiana di rifinitura per ilal Filadelfia, in preparazione alla partita di domani pomeriggio contro il(stadio Olimpico Grande, calcio d'inizio ore 15), recupero della ventiquattresima giornata del campionato di serie A. Dopo l'analisi tattica Davide Nicola ha fatto svolgere un ...Sono 24 i convocati da mister De Zerbi in vista di Torino-Sassuolo, recupero della 24esima giornata di Serie A che si disputerà mercoledì 17 marzo alle ore 15:00. Assenti Romagna, ormai lungo degente, ...Sfida delicata per entrambe le compagini, anche se per motivi diversi, quella che attende Torino e Sassuolo nella giornata di domani.