Sylvester Stallone | la foto a 19 anni | solleva un uomo sulla testa per allenarsi

Leggi su movieplayer

(Di martedì 16 marzo 2021) Una nuovacondivisa su Instagram damostra l'attore di Rocky mentreunper mantenersi in forma.ha pubblicato su Instagram unadi se stesso adolescente cheunper mantenersi in forma. "Alzavo qualsiasi cosa per allenarmi", ha scritto nel post l'attore di Rocky. Quando si parla di attori palestrati e di bicipiti che hanno fatto la storia del cinema, non si può non citareche sin dai suoi esordi sul grande schermo ha sfoggiato un fisico invidiabile, prestato a personaggi iconici come Rocky e Rambo, divenuti protagonisti di due tra i franchise più ...