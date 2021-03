“Se stiamo in silenzio moriamo ogni giorno”. Lo chef Natale Giunta contro le chiusure (Di martedì 16 marzo 2021) Palermo, 16 mar – “Se stiamo in silenzio moriamo ogni giorno“. Fa un appello alla categoria dei ristoratori siciliani, e a tutti i lavoratori del settore, lo chef Natale Giunta che domani, mercoledì 17 marzo ha indetto una manifestazione di protesta, autorizzata, davanti al Teatro Massimo di Palermo dalle 10 alle 14. “Portiamo in piazza le nostre divise e gli strumenti da lavoro che sono il nostro pane quotidiano, finché le abbiamo ancora, e che ci vogliono togliere”, scrive Giunta in una nota inviata alla stampa. La chiamata a raccolta dello chef Natale Giunta “Nonostante la Sicilia, con i suoi ultimi dati, potrebbe benissimo stare in zona bianca ci vediamo costretti, per il secondo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 16 marzo 2021) Palermo, 16 mar – “Sein“. Fa un appello alla categoria dei ristoratori siciliani, e a tutti i lavoratori del settore, loche domani, mercoledì 17 marzo ha indetto una manifestazione di protesta, autorizzata, davanti al Teatro Massimo di Palermo dalle 10 alle 14. “Portiamo in piazza le nostre divise e gli strumenti da lavoro che sono il nostro pane quotidiano, finché le abbiamo ancora, e che ci vogliono togliere”, scrivein una nota inviata alla stampa. La chiamata a raccolta dello“Nonostante la Sicilia, con i suoi ultimi dati, potrebbe benissimo stare in zona bianca ci vediamo costretti, per il secondo ...

