Sci alpino, le discese si disputeranno! Previste prove e gare nel giro di poche ore! (Di martedì 16 marzo 2021) La FIS le sta tentando tutte per far disputare tutte le gare delle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino: dopo la cancellazione delle prove cronometrate Previste ieri ed oggi, domani, giornata in cui sono in calendario le due discese libere, si disputeranno anche le prove, necessarie affinché le gare abbiano luogo. Il nuovo programma prevede, per quanto concerne le donne, la prova cronometrata alle ore 10.30 e la gara alle ore 13.45, mentre per quel che riguarda gli uomini sono attese notizie a minuti. PROGRAMMA discese FINALI COPPA DEL MONDO SCI alpino Mercoledì 17 marzo10.30 Discesa femminile, prova cronometrata13.45 Discesa femminile, gara Foto: LaPresse

