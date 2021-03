Sampdoria | le condizioni di Torregrossa verso il Torino

Leggi su calcionews24

Ernesto, attaccante della, proverà oggi a rientrare in gruppo: ledell'attaccante blucerchiato Ernestonon ha avuto molto tempo per mettersi in luce dal suo arrivo alla. Dopo il match dell'Olimpico contro la Lazio l'attaccante blucerchiato ha partito un problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori fino all'ultima partita contro il Bologna. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 I tempi per un rientro in gruppo però sembrano maturi, a quanto riporta il Secolo XIX.potrebbe rientrare in gruppo già da oggi e puntare, almeno, a una convocazione per il match contro il.