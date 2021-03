Ronaldo Juventus | addio imminente? “Tuttosport” svela il futuro di CR7

Advertising

brfootball : 10’: Cagliari 0-1 Juventus (Ronaldo) 27’: Cagilari 0-2 Juventus (Ronaldo) - ZZiliani : Pochi lo ricordano, ma alla prima in Serie A (Chievo-Juventus 2-3) nel finale #Ronaldo ruppe il naso a #Sorrentino,… - ZZiliani : Al pronti-via dei match con Cagliari, Spezia e Sassuolo ci sono stati tre falli da rosso di #Ronaldo, #Frabotta e… - Gabri_Juventus : ?? La squadra italiana a cui #CR7 ha segnato di più è la #Juventus: 10 gol, al pari della Roma. Il bersaglio preferi… - sepuru_tumelo : RT @soccerzela: Seria A Top Goal Scorers 1. Cristiano Ronaldo - 23 (Juventus) 2. Romelu Lukaku - 19 (Inter Milan) 3. Luis Muriel - 16 (… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo Juventus

... niente rinnovo: Milan e Roma pronte all assalto UN GIORNO FA CR7 - Juve, si allontana il divorzio ', gli indizi dannopiù vicino alla permanenza', si legge su Tuttosport . In questo ...Il Real Madrid sogna il colpo a zero euro, ma laè forte del contratto di Cristianoe vorrebbe trattenerlo ancora un anno. Gli esegeti madrileni di Zidane, frequentandolo ormai da 13 anni, si sono divisi ieri in due categorie. I ...RONALDO JUVENTUS – Le parole di Zidane ieri hanno creato parecchio scompiglio. Ma da Madrid ci sono due opinioni contrastanti sulle parole del tecnico. La prima riguarda quelli che hanno preso sul ...La Juventus in estate potrebbe investire soprattutto ... Ci si riferisce a Cristiano Ronaldo e a Paulo Dybala. Entrambi in scadenza di contratto a giugno 2022, per il portoghese si parla di ...