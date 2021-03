Recovery Plan: il Governo lavora per riformare la sanità pubblica (Di martedì 16 marzo 2021) Il pacchetto di aiuti europei finanzierà un vasto progetto di riforma per la sanità nazionale, ecco cosa prevede la bozza del Recovery Plan Il Recovery Plan redatto dall’esecutivo apporterà ingenti novità alla sanità italiana. L’esplosione del Covid-19 infatti ha messo sotto i riflettori i problemi più gravi del sistema sanitario nazionale, in questo contesto dunque i fondi europei destinati all’Italia verranno impiegati in una serie di investimenti e riforme. Le criticità maggiori riguardano le disparità sanitaria tra le diverse regioni del Paese: la mortalità infantile , ad esempio, misura 2,24 nel nord-est e 3,70 nelle isole. Ancora, la speranza di vita in Campania arriva a 81,4 anni rispetto agli 84 anni a Trento, la qualità dell’aria incide negativamente nella pianura ... Leggi su zon (Di martedì 16 marzo 2021) Il pacchetto di aiuti europei finanzierà un vasto progetto di riforma per lanazionale, ecco cosa prevede la bozza delIlredatto dall’esecutivo apporterà ingenti novità allaitaliana. L’esplosione del Covid-19 infatti ha messo sotto i riflettori i problemi più gravi del sistema sanitario nazionale, in questo contesto dunque i fondi europei destinati all’Italia verranno impiegati in una serie di investimenti e riforme. Le criticità maggiori riguardano le disparità sanitaria tra le diverse regioni del Paese: la mortalità infantile , ad esempio, misura 2,24 nel nord-est e 3,70 nelle isole. Ancora, la speranza di vita in Campania arriva a 81,4 anni rispetto agli 84 anni a Trento, la qualità dell’aria incide negativamente nella pianura ...

