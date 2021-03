Real Madrid-Atalanta, la chiave tattica: così la squadra di Gasperini può mettere in difficoltà i Blancos (Di martedì 16 marzo 2021) Si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in campo l’ultima squadra italiana: l’Atalanta. La compagine di Gasperini è reduce dalla sconfitta nella gara d’andata, ma ha dimostrato di essere al livello del Real Madrid e può giocarsi tutte le chance di qualificazione. Il primo match è stato condizionato nettamente dalle decisioni dell’arbitro, l’espulsione di Freuler è stata completamente sbagliata e l’Atalanta ha giocato per gran parte del match in 10 uomini. E’ riuscita comunque a dare fastidio ad una delle squadre più forti in circolazione, con il gol della squadra di Zidane che è arrivato nel finale. Il risultato di 0-1 lascia tutto aperto per la qualificazione. Real Madrid-Atalanta, la ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 16 marzo 2021) Si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in campo l’ultimaitaliana: l’. La compagine diè reduce dalla sconfitta nella gara d’andata, ma ha dimostrato di essere al livello dele può giocarsi tutte le chance di qualificazione. Il primo match è stato condizionato nettamente dalle decisioni dell’arbitro, l’espulsione di Freuler è stata completamente sbagliata e l’ha giocato per gran parte del match in 10 uomini. E’ riuscita comunque a dare fastidio ad una delle squadre più forti in circolazione, con il gol delladi Zidane che è arrivato nel finale. Il risultato di 0-1 lascia tutto aperto per la qualificazione., la ...

