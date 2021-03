Qui era solo un bimbo bellissimo, oggi è una star di Amici. Chi è? (Di martedì 16 marzo 2021) Questo meraviglioso bambino oggi è diventato un artista molto amato del panorama musicale. Avete capito di chi si tratta? Gli occhi azzurri sono rimasti esattamente gli stessi, ed è inoltre impossibile restare passivi a quello sguardo buffo ma intenso del dolcissimo bimbo di questa foto. Da allora, ne è passato di tempo e, di certo, le cose sono del tutto cambiate. oggi, questa piccola creatura è infatti una delle star più amate di ‘Amici di Maria De Filippi‘, e lo ricordano tutti per la sua splendida voce. Il bimbo è cresciuto: giovane uomo e cantante eccezionale Si sta ovviamente parlando di Alberto Urso, un giovane cantante che sta continuando orgogliosamente a far parte del mondo musicale e televisivo. Nato a Messina nel 1997, Alberto è infatti ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 16 marzo 2021) Questo meraviglioso bambinoè diventato un artista molto amato del panorama musicale. Avete capito di chi si tratta? Gli occhi azzurri sono rimasti esattamente gli stessi, ed è inoltre impossibile ree passivi a quello sguardo buffo ma intenso del dolcissimodi questa foto. Da allora, ne è passato di tempo e, di certo, le cose sono del tutto cambiate., questa piccola creatura è infatti una dellepiù amate di ‘di Maria De Filippi‘, e lo ricordano tutti per la sua splendida voce. Ilè cresciuto: giovane uomo e cantante eccezionale Si sta ovviamente parlando di Alberto Urso, un giovane cantante che sta continuando orgogliosamente a far parte del mondo musicale e televisivo. Nato a Messina nel 1997, Alberto è infatti ...

Advertising

ItaliaViva : È un dovere della politica essere qui ed è bello che il ricordo di #AldoMoro tenga alta la bandiera del senso dello… - capuanogio : #Ronaldo era da espulsione. Ne ho parlato in diretta qui ?? Ciao - AzzolinaLucia : Per non dimenticare. Era metà gennaio e c’era chi puntava il dito contro il governo, il Conte II, perché lento e… - pat_ipica : @pesisssimo Questa qui, poi, era bravissima a manipolare le persone. La sua tecnica era sminuire gli altri per sembrare lei la migliore. - Lauradefin1 : @LadyButterflai @tommaso_zorzi Ma infatti appena l'ho vista ho riso come una scema. Ma la mia risposta non era cont… -