Prime grandinate | sintomo inequivocabile delle turbolenze primaverili

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 16 marzo 2021) Uno dei fenomeni atmosferici più pericolosi, spesso odiati, è rappresentato dalla grandine. Grandine che può provocare danni di varia natura, a seconda dell’intensità e della dimensione dei chicchi. E’ cominciata la stagione della grandine E’ giusto parlarne perché le, abbondantici sono già state. Era prevedibile, d’altronde l’arrivo del freddo ha esaltato i contrasti termici – si arrivava da teporievidenti – e le nubi convettive non si sono fatte attendere. Nubi a sviluppo verticale, temporalesche, tipiche della primavera-estate. Dicevamo dei danni. In questo periodo la dimensione dei chicchi quasi mai è preoccupante (salvo eccezioni, come ad esempio accaduto l’altro ieri nel senese), se non per il comparto agricolo. In questo caso chicchi di 1-2 cm possono far danno, molto danno. Stiamo entrando ...