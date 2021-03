“Power of choice”, la strategia Peugeot per l’eco-mobilità (Di martedì 16 marzo 2021) Nel 2040 quasi cinque miliardi di persone vivranno nelle città. Rendere lo spazio vivibile è una delle principali sfide del 21° secolo e l’aspirazione a creare città sostenibili è diventata comune a tutti i cittadini. Fattori come la qualità dell’aria, lo sviluppo dell’e-commerce e delle consegne a domicilio nonché la proliferazione di mezzi di trasporto alternativi modificano l’aspetto, il traffico ed il modo di vivere nei grandi centri urbani. Peugeot si adatta a questo nuovo scenario con un impegno globale a favore dell’elettrificazione e si prefigge l’obiettivo di disporre di una gamma al 100% elettrificata a partire dal 2023 (2021 per la line-up dei veicoli commerciali). Ciò è già possibile oggi grazie a veicoli con vocazione cittadina come le nuove e-208 ed e-2008, ma anche grazie ad una gamma completa di veicoli commerciali 100% elettrici in grado di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021) Nel 2040 quasi cinque miliardi di persone vivranno nelle città. Rendere lo spazio vivibile è una delle principali sfide del 21° secolo e l’aspirazione a creare città sostenibili è diventata comune a tutti i cittadini. Fattori come la qualità dell’aria, lo sviluppo dell’e-commerce e delle consegne a domicilio nonché la proliferazione di mezzi di trasporto alternativi modificano l’aspetto, il traffico ed il modo di vivere nei grandi centri urbani.si adatta a questo nuovo scenario con un impegno globale a favore dell’elettrificazione e si prefigge l’obiettivo di disporre di una gamma al 100% elettrificata a partire dal 2023 (2021 per la line-up dei veicoli commerciali). Ciò è già possibile oggi grazie a veicoli con vocazione cittadina come le nuove e-208 ed e-2008, ma anche grazie ad una gamma completa di veicoli commerciali 100% elettrici in grado di ...

Advertising

AmbrosiAuto : Alzate il volume. Questo è il suono della scelta. THE iX3: The Power of Choice. - EstebBeltramino : Peugeot, il power of choice alla base dell'ecomobilità #motori - ANSA_Motori : Peugeot , il power of choice alla base dell'ecomobilità #ANSAmotori - ABMnewscom : L’ECO-MOBILITÀ SECONDO PEUGEOT LA STRATEGIA DEL “POWER OF CHOICE” - solomotori : Peugeot, il power of choice alla base dell'ecomobilità -

Ultime Notizie dalla rete : Power choice Glooko Raises $30 Million Financing Round The company's software platforms empower diabetes management by collecting and unlocking the power ... giving people with diabetes and their care teams the freedom of choice. Over 3 million users have ...

Grammy 2021, tutti gli outfit più "wow!" delle celeb Siamo in piena stagione dei premi al di là dell'oceano e, dopo Golden Globe e Critics' Choice Awards, è ora la volta dei Grammy , gli Oscar della musica più ambiti dalle popstar e ...abito flower power ...

"Power of choice", la strategia Peugeot per l’eco-mobilità Yahoo Finanza BMW iX3, il primo Suv elettrico della gamma X Tocca alla X3 portare al debutto la trazione eDrive, cioè interamente elettrica, della gamma Suv BMW X. Con la nuova BMW iX3 esordisce inoltre la quinta generazione di propulsori elettrici della Casa ...

Grammy Awards 2021, tutti i look sul red carpet (che si tinge di rosa): Beyoncé regina, Harry Styles idolo dei social – FOTO Dopo Golden Globe e Critics’ Choice Awards, è il turno dei Grammy Awards, gli Oscar della musica più ambiti dalle popstar e rockstar. In un’edizione senza pubblico, condotta dal comico Trevor Noah e c ...

The company's software platforms empower diabetes management by collecting and unlocking the... giving people with diabetes and their care teams the freedom of. Over 3 million users have ...Siamo in piena stagione dei premi al di là dell'oceano e, dopo Golden Globe e Critics'Awards, è ora la volta dei Grammy , gli Oscar della musica più ambiti dalle popstar e ...abito flower...Tocca alla X3 portare al debutto la trazione eDrive, cioè interamente elettrica, della gamma Suv BMW X. Con la nuova BMW iX3 esordisce inoltre la quinta generazione di propulsori elettrici della Casa ...Dopo Golden Globe e Critics’ Choice Awards, è il turno dei Grammy Awards, gli Oscar della musica più ambiti dalle popstar e rockstar. In un’edizione senza pubblico, condotta dal comico Trevor Noah e c ...