Napoli, sanzioni in un circolo dove giocavano a carte senza mascherina (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ben 7 persone sono state fermate e sanzionate dagli agenti dei carabinieri per aver giocato a carte in un circolo di via Mancinelli, nel quartiere Avvocata, tutti senza mascherina. Si tratta di un gruppo di persone di età compresa tra i 50 ed i 65 anni quello che è stato sorpreso ieri sera. Ai 7 si aggiunge la sanzione anche al presidente del circolo cui è stata anche disposta la chiusura per giorni 5 L’attività è stata svolta nell’ambito dei servizi disposti dal Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli per la verifica dell’osservanza alle norme anti covid, come riporta il mattino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ben 7 persone sono state fermate e sanzionate dagli agenti dei carabinieri per aver giocato ain undi via Mancinelli, nel quartiere Avvocata, tutti. Si tratta di un gruppo di persone di età compresa tra i 50 ed i 65 anni quello che è stato sorpreso ieri sera. Ai 7 si aggiunge la sanzione anche al presidente delcui è stata anche disposta la chiusura per giorni 5 L’attività è stata svolta nell’ambito dei servizi disposti dal Comando provinciale dei Carabinieri diper la verifica dell’osservanza alle norme anti covid, come riporta il mattino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

ferrante_pie : RT @CalcioFinanza: #Milan, il Giudice Sportivo multa #Donnarumma per il post-Napoli. Sanzioni anche per #Rebic e #Juric - anteprima24 : ** #Napoli, #Sanzioni in un circolo dove giocavano a carte senza mascherina ** - OmarSarcinella : RT @CalcioFinanza: #Milan, il Giudice Sportivo multa #Donnarumma per il post-Napoli. Sanzioni anche per #Rebic e #Juric - marcovarini : RT @CalcioFinanza: #Milan, il Giudice Sportivo multa #Donnarumma per il post-Napoli. Sanzioni anche per #Rebic e #Juric - sportli26181512 : #Governance #Notizie Milan, multa a Donnarumma per il post-Napoli: La Serie A ha reso note le decisioni ufficiali d… -