Metadone alla figlia neonata, indagata la madre (Di martedì 16 marzo 2021) Somministra Metadone alla sua bimba neonata che finisce in coma per arresto respiratorio: per questo la madre è stata indagata dalla procura di Lucca. La piccola è ricoverata all’ospedale di Pisa dove adesso respira da sola, mentre sono in corso gli accertamenti neurologici per stabilire i danni subiti. Giovedì scorso, 11 marzo, intorno ore 23.30, è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca, accompagnata dai genitori lucchesi, una neonata di 40 giorni in fin di vita. I sanitari, vista la gravità della neonata, l’hanno trasferita subito all’ospedale di Pisa dopo aver acquisito le prime notizie dai genitori, che hanno riferito di aver trovato la neonata nel lettino che respirava male. Il giorno dopo, venerdì 12 marzo, la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021) Somministrasua bimbache finisce in coma per arresto respiratorio: per questo laè stataprocura di Lucca. La piccola è ricoverata all’ospedale di Pisa dove adesso respira da sola, mentre sono in corso gli accertamenti neurologici per stabilire i danni subiti. Giovedì scorso, 11 marzo, intorno ore 23.30, è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca, accompagnata dai genitori lucchesi, unadi 40 giorni in fin di vita. I sanitari, vista la gravità della, l’hanno trasferita subito all’ospedale di Pisa dopo aver acquisito le prime notizie dai genitori, che hanno riferito di aver trovato lanel lettino che respirava male. Il giorno dopo, venerdì 12 marzo, la ...

