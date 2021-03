Makari, un inedito retroscena: il racconto di un’attrice (Di mercoledì 17 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Makari è la nuova serie tv Rai. Ma ecco che una protagonista svela una retroscena davvero inedito e particolare. Ecco di cosa si tratta. Makari è la nuova fiction Rai. Questa sera andrà in onda in prima serata su Rai 1. La miniserie televisiva, consta di quattro episodi, interamente incentrati in Sicilia. Protagonista è Claudio Leggi su youmovies (Di mercoledì 17 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è la nuova serie tv Rai. Ma ecco che una protagonista svela unadavveroe particolare. Ecco di cosa si tratta.è la nuova fiction Rai. Questa sera andrà in onda in prima serata su Rai 1. La miniserie televisiva, consta di quattro episodi, interamente incentrati in Sicilia. Protagonista è Claudio

Advertising

carlopalomar : RT @paolaabenavoli: #Makari secondo episodio fa un ulteriore passo in avanti, come struttura drammaturgica. Si definisce ancor di più il mi… - paolaabenavoli : #Makari secondo episodio fa un ulteriore passo in avanti, come struttura drammaturgica. Si definisce ancor di più i… - IlVoloSvizzera : RT @AllMusicItalia: Un brano inedito de @ilvolo è stato scelto come sigla di apertura della nuova fiction Màkari, partita il 15 marzo in pr… - Alessandra_512 : RT @AllMusicItalia: Un brano inedito de @ilvolo è stato scelto come sigla di apertura della nuova fiction Màkari, partita il 15 marzo in pr… - ilvolosicilia : RT @AllMusicItalia: Un brano inedito de @ilvolo è stato scelto come sigla di apertura della nuova fiction Màkari, partita il 15 marzo in pr… -