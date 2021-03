Lutto nel calcio | è morto per Covid l’ex calciatore e allenatore Vanacore | aveva 45 anni

(Di martedì 16 marzo 2021) Un gravissimoha colpito il mondo delitaliano: èall’età di 45il vicedella Cavese, Antonino. Era ricoverato a causa del Coronavirus presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, il 3 marzo il trasferimento a Frattamaggiore in rianimazione. Nelle ultime ore la situazione è precipitata, poi il decesso. La conferma è arrivata direttamente dal club con un comunicato ufficiale. “La Cavese 1919 comunica con immenso dolore, la scomparsa del viceAntonio. Alla sua famiglia l’abbraccio e la vicinanza della società, della squadra e di tutto il popolo Aquilotto. Ciao Antonio, uomo e professionista insostituibile”. Chi era AntoninoAntonino ...

@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Mondo del calcio in lutto: Antonio Vanacore è morto oggi dopo aver contratto il Covid-19. Il vice allenatore della Cavese, so ...
Viterbo – Muore a 45 anni Antonio Vanacore, vice allenatore della Cavese. Lutto nel mondo del calcio. "Antonio Vanacore – si legge nell'edizione sportiva del Corriere della sera -, 45enne allenatore ...