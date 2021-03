Intanto nel mondo (Di martedì 16 marzo 2021) Bruxelles avvia una procedura legale contro Londra per i controlli doganali in Irlanda del Nord, Pablo Iglesias lascia il governo spagnolo per candidarsi a Madrid, manifestazioni in Bolivia contro l’arresto di Jeanine Añez. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 16 marzo 2021) Bruxelles avvia una procedura legale contro Londra per i controlli doganali in Irlanda del Nord, Pablo Iglesias lascia il governo spagnolo per candidarsi a Madrid, manifestazioni in Bolivia contro l’arresto di Jeanine Añez. Leggi

Advertising

teatrolafenice : ?? È un estratto dal Concerto in Do maggiore per flauto e orchestra di Georg Philipp Telemann, nato oggi nel 1681. C… - VoltItalia : Il partito paneuropeo nel Parlamento dei Paesi Bassi. Il frutto di tanto lavoro ed impegno, di coraggio ed inventi… - HouseReporterIT : RT @chiaralessi: 14 febbraio 1876: Graham Bell ed Elisha Gray, che non si erano mai visti né conosciuti, si recano nel medesimo ufficio bre… - LucianoRomeo9 : Da questa trista storia di AstraZeneca mi pare che intanto emerga chiaramente un fatto: i governi nazionali europei sono nel panico. - olettebollen : RT @VoltItalia: Il partito paneuropeo nel Parlamento dei Paesi Bassi. Il frutto di tanto lavoro ed impegno, di coraggio ed inventiva, di v… -