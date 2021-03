Il virus neutralizzato in 7 giorni: dai bimbi un'arma anti-Covid (Di martedì 16 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Uno studio condotto all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù dimostra che i bambini sono in grado di neutralizzare il virus in 7 giorni Perché i bambini neutralizzano prima il virus e manifestano un decorso dell'infenzione meno traumatico? La risposta a questa domanda sembrerebbe essere contenuta in uno studio condotto dal team di ricercatori dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma che, per la prima volta, ha indagato la caratteristiche immunologiche dei pazienti affetti da Sars-Cov-2 con età non superiore ai 15 anni. La ricerca, realizzata in collaborazione con l’Università di Padova e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, è stata pubblicata sulla rivista scientifica Cell Reports. Lo studio La ricerca - Virological and immunological features of Sars-Cov-2 infected children ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Uno studio condotto all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù dimostra che i bambini sono in grado di neutralizzare ilin 7Perché i bambini neutralizzano prima ile manifestano un decorso dell'infenzione meno traumatico? La risposta a questa domanda sembrerebbe essere contenuta in uno studio condotto dal team di ricercatori dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma che, per la prima volta, ha indagato la caratteristiche immunologiche dei pazienti affetti da Sars-Cov-2 con età non superiore ai 15 anni. La ricerca, realizzata in collaborazione con l’Università di Padova e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, è stata pubblicata sulla rivista scientifica Cell Reports. Lo studio La ricerca - Virological and immunological features of Sars-Cov-2 infected children ...

