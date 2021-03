Il Napoli lotta per andare in Europa. Poi sarà felice di uscirne. E così, all’infinito (Di martedì 16 marzo 2021) Tentativo di Bakayoko di inguaiare un’altra partita fallito. Tentativo di Mazzoleni – che chiama Pasqua al Var con la gente quasi in doccia – fallito Tentativo di Politano di tirare male riuscito. Gol. Pasqua cade e resta un attimo in ginocchio, poi domanda: “Theo, che numero ha?” E lo ammonisce rialzandosi (o resuscitando come da cognome) Insigne chiede uno sgabello per abbracciare Donnarumma allo scambio dei gagliardetti. Insigne senza sgabello ferma un agitato Donnarumma a fine partita. Elmas non sa più giocare, è vero? Hysaj azzecca una partita, è vero? Il Napoli vince perché si è allenato tutta la settimana, il Milan perde perché ha giocato contro il Manchester. Che sfortuna, essere costretti a giocare contro lo United. Quindi il ragionamento da seguire è: facciamo il possibile per qualificarci per le coppe europee per il prossimo anno. Passo numero 1. Una volta ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 marzo 2021) Tentativo di Bakayoko di inguaiare un’altra partita fallito. Tentativo di Mazzoleni – che chiama Pasqua al Var con la gente quasi in doccia – fallito Tentativo di Politano di tirare male riuscito. Gol. Pasqua cade e resta un attimo in ginocchio, poi domanda: “Theo, che numero ha?” E lo ammonisce rialzandosi (o resuscitando come da cognome) Insigne chiede uno sgabello per abbracciare Donnarumma allo scambio dei gagliardetti. Insigne senza sgabello ferma un agitato Donnarumma a fine partita. Elmas non sa più giocare, è vero? Hysaj azzecca una partita, è vero? Ilvince perché si è allenato tutta la settimana, il Milan perde perché ha giocato contro il Manchester. Che sfortuna, essere costretti a giocare contro lo United. Quindi il ragionamento da seguire è: facciamo il possibile per qualificarci per le coppe europee per il prossimo anno. Passo numero 1. Una volta ...

