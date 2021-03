Grammy | il segmento “In Memoriam”

Ultime Notizie dalla rete : Grammy segmento

Tributo in memoriam dei2021 Come sempre, ildei tributi In Memoriam è molto emozionante. Anche ai2021 non sono mancati i brividi, soprattuto quando Lionel Richie ha ...... Thom Sherman di CBS ha affermato: "A partire dall'AFC Championship fino aiAwards e il ... neldi programmazione che, normalmente, sarebbe riservato a Survivor. Come riporta The ...Il protagonista della serata dei Grammy è stato l'omaggio agli artisti scomparsi nel corso dell'ultimo anno. Un momento lungo e toccante.SOPRA, da sinista: Beyoncé in Schiaparelli, Harry Styles in Gucci e Dua Lipa in Versace Lo show è stato in ogni caso un successo sia per quella che sarà ricordata come l’edizione (la 63esima) delle do ...