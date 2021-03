Festa del papà: i regali hi-tech per farlo felice (Di martedì 16 marzo 2021) Cosa regalare al papà per celebrare la sua festa in questo 2021 così strano? Qual è l’idea giusta capace di sorprenderlo? Trovare il dono perfetto per la Festa del papà può risultare un po’ complicato. Leggi su vanityfair (Di martedì 16 marzo 2021) Cosa regalare al papà per celebrare la sua festa in questo 2021 così strano? Qual è l’idea giusta capace di sorprenderlo? Trovare il dono perfetto per la Festa del papà può risultare un po’ complicato.

Advertising

OfficialASRoma : ??? In vista della Festa del Papà, anche oggi c'è il 50% di sconto su tutto l'abbigliamento presso gli #ASRoma Store… - frankiehinrgmc : Ciao Raoul, spirito del convivio ?? Qui era il giorno del tuo ottantesimo compleanno, mentre inviti tutti a mangiare… - OfficialASRoma : Il 19 marzo è la festa del papà ???? ??? In vista dell'occasione, sabato 13 e domenica 14 ci sarà il 50% di sconto s… - AmicideiBambini : Festa del papà. Tra pappine e ninna nanne a suon di swing ecco i super papà vip - Blackskorpion4 : RT @AlbertiGinca: @GuidoCrosetto @ricpuglisi Ha trasformato La7 in un incrocio tra la Festa dell'Unità e una succursale del Fatto. -