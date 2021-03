Ema su Astrazeneca: non ci sono prove che il vaccino causi trombosi. Ma indaghiamo (Di martedì 16 marzo 2021) Lo ha detto Emer Cooke, direttrice dell’Ema, in una conferenza stampa sulla piattaforma della Commissione europea. Il verdetto arriverà il 18 marzo Leggi su ilsole24ore (Di martedì 16 marzo 2021) Lo ha detto Emer Cooke, direttrice dell’Ema, in una conferenza stampa sulla piattaforma della Commissione europea. Il verdetto arriverà il 18 marzo

Advertising

BentivogliMarco : #Ema e #Aifa su quali basi scientifiche hanno predisposto il blocco? il principio di 'precauzione' per avere risch… - nzingaretti : L'Ema, l’Agenzia Europea per i medicinali, deve convocare una riunione immediatamente e lavorare 24 ore su 24, dare… - Davide : Germania, Italia e Francia che sospendono AstraZeneca lo stesso giorno in cui gli emissari dell'Ema spiegano all'Eu… - supertriglia : RT @opificioprugna: Mia madre fa sapere che ormai le dosi di #AstraZeneca scongelate non si possono ricongelare. Se gliele fate avere le fr… - SarnoRaffaele : RT @TaniuzzaCalabra: #Ema: al momento non ci sono condizioni per dire che vaccinazione ha causato questa situazione di trombosi. #AstraZene… -