Daydreamer | cambio di programmazione | Can e Sanem sostituiscono Maria De Filippi

Daydreamer: proseguono gli estenuanti cambi di programmazione della soap da parte di Mediaset. Per i fan ci sono una notizia buona e una cattiva, ecco di che si tratta. Inoltre quando e come si concluderà la storia d'amore tra Can e Sanem? Daydreamer: Can e Sanem sostituiscono Maria De Filippi "Amici" di Maria De Filippi è agli sgoccioli: questo sabato, 20 marzo, ci sarà la tanto attesa ultima puntata serale, tra l'altro forse con Can Yaman come giurato d'eccezione. Dal 27 ,marzo "Daydreamer – Le Ali del Sogno" dovrebbe tornare di sabato pomeriggio, dalle 15/15:30 alle 16, dato che non ci sarà più il daytime del talent – show. Come è successo a gennaio, quindi, dovrebbe precedere "Verissimo" di Silvia ...

