CSKA Mosca-Zenit San Pietroburgo mercoledì 17 marzo | ore 18 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 16 marzo 2021) Ventitreesimo turno di Premier League russa che vede nel suo clou la grande sfida tra ile loSan. Brutto stop per la squadra di Goncharenko sul campo dell’Arsenal Tula, una prestazione opaca che può costare cara nella corsa al titolo. Seconda sconfitta esterna in 2 gare in questo 2021, e vetta che InfoBetting: Scommesse Sportive e