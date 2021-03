Cristiano Malgioglio, su Instagram la notizia che ha fatto emozionare i fan (Di martedì 16 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Cristiano Malgioglio, il post su Instagram per tutti i suoi fan: “Oggi ho ricevuto una bellissima notizia, mi ha addolcito il cuore”. Cristiano Malgioglio, su Instagram l’annuncio che fa emozionare: ha ricevuto una notizia meravigliosa che vuole condividere con tutti, che succede? Giornata gioiosa per il cantante e opinionista televisivo, che è sempre attivissimo sui Leggi su youmovies (Di martedì 16 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., il post super tutti i suoi fan: “Oggi ho ricevuto una bellissima, mi ha addolcito il cuore”., sul’annuncio che fa: ha ricevuto unameravigliosa che vuole condividere con tutti, che succede? Giornata gioiosa per il cantante e opinionista televisivo, che è sempre attivissimo sui

Advertising

peppe_p_94 : Che poi nella puntata speciale di Sanremo, Cristiano Malgioglio chiedeva ad Arisa di dire qualche cosa di important… - madilous : RT @10Linstar: Video ironico editato da me sulla canzone di Cristiano Malgioglio ?? Rosalinda vs 'E mi sono innamorata ma... di DAYANE MELLO… - 10Linstar : Video ironico editato da me sulla canzone di Cristiano Malgioglio ?? Rosalinda vs 'E mi sono innamorata ma... di DAY… - about_Boo28 : @advorelou A me dava le vibes di Cristiano Malgioglio- - radiolisola : #NowPlaying: Cristiano Malgioglio - Notte perfetta -