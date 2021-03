Covid, lockdown. Enrico Montesano: “Con il virus stiamo peggio di prima” (Di martedì 16 marzo 2021) Covid, lockdown in quasi tutta Italia fino a Pasqua. E’ duro lo sfogo di Enrico Montesano. “E’ evidente che il lockdown, anche a detta di molti esperti, non si è rivelato uno strumento efficace per combattere il virus”. Così ha commentato l’attore romano Covid e restrizioni. Nuova stretta. E’ lockdown in quasi tutta Italia, eccezion L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 16 marzo 2021)in quasi tutta Italia fino a Pasqua. E’ duro lo sfogo di. “E’ evidente che il, anche a detta di molti esperti, non si è rivelato uno strumento efficace per combattere il”. Così ha commentato l’attore romanoe restrizioni. Nuova stretta. E’in quasi tutta Italia, eccezion L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

Advertising

borghi_claudio : Ascolto obbligatorio sulle strategie contro il Covid. Prof. Ioannidis circa dal minuto 30. Non dice solo cose che v… - Adnkronos : #Covid, Montesano: 'Se lockdown non è servito, perché lo rifanno? Cui prodest?' - NicolaPorro : Chiudere tutto era inevitabile? No. Un documento, anzi, chiedeva di seguire una strategia alternativa all’illusione… - Max09295648 : RT @MinutemanItaly: Gli stessi che ci facevano la morale con l’inaccettabilità della morte per Covid di 1 solo ultraottantenne, al fine di… - Clariss36968477 : RT @borghi_claudio: Ascolto obbligatorio sulle strategie contro il Covid. Prof. Ioannidis circa dal minuto 30. Non dice solo cose che vi fa… -