Covid: anche Svezia e Lettonia sospendano vaccinazioni con Astrazeneca (Di martedì 16 marzo 2021) Stoccolma, 16 mar. (Adnkronos) - anche Svezia e Lettonia sospenderanno le somministrazioni del vaccino Astrazeneca in via precauzionale. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie dei due paesi, seguendo la decisione di ieri di Germania, Italia, Francia e Spagna ed altri in Europa, in attesa di un nuovo parere dell'Agenzia europea del farmaco. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Stoccolma, 16 mar. (Adnkronos) -sospenderanno le somministrazioni del vaccinoin via precauzionale. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie dei due paesi, seguendo la decisione di ieri di Germania, Italia, Francia e Spagna ed altri in Europa, in attesa di un nuovo parere dell'Agenzia europea del farmaco.

