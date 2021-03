Coronavirus | 20 396 casi e 502 decessi in 24 ore

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 16/03/21 • Attualmente positivi: 536.115 • Deceduti: 103.001 (+502) • Dimessi/Guariti: 2.619.654 (… - RaiNews : #Coronavirus, 20.396 nuovi casi e 502 morti nelle ultime 24 ore in Italia - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 marzo: 20.396 nuovi casi, i morti sono 502 - iirpo : RT @repubblica: ?? Coronavirus, nelle ultime 24 ore 20.396 nuovi casi su 369mila tamponi, 502 decessi - juornoit : #Juorno #Covid19 #Italia 20.396 nuovi contagi e ben 502 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 396

ITALIA, BOLLETTINO 16 MARZO/ Ministero Salute: 502 morti, 20.casi LE INDICAZIONI DI ISS - INAIL Il documento di Iss e Inail spiega inoltre che chi si è sottoposto al vaccino anti - ...In Italia Sono 20.i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. In aumento rispetto ai 15.267 di ieri, ma con circa 190mila tamponi in pi , 369.375. Il tasso di positivit infatti cala ...ROMA (ITALPRESS) – Tornano a crescere i casi di Covid-19 in Italia. Dai 15.267 di ieri ai 20.396 di oggi, a fronte di 369.375 tamponi effettuati con l’indice di positività al 5,5%. Si registra però un ...Sono 343 i nuovi positivi covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati trasmessi da Alisa al Ministero della Salute, ovvero 1,68% di 20.396 ...