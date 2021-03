«Con Gasperini non si discute, quel che dice è vangelo. Nessun calciatore può essere sopra di lui» (Di martedì 16 marzo 2021) In attesa che l’Atalanta scenda in campo contro il Real Madrid, El Pais si fa raccontare Gasperini da due suoi ex giocatori spagnoli: Alberto Zapater, arrivato al Genoa a 23 anni nel 2009, e Chico Flores, 15 presenze sempre al Genoa ma l’anno successivo. “Non avevo mai giocato così – dice Zapater – Aveva tutto sotto controllo, quello che voleva, come lo voleva, e lo trasferiva al calciatore. C’erano una serie di istruzioni che dovevi seguire alla lettera. Altrimenti si incazzava tantissimo. Non c’era spazio per il dibattito, quello che diceva era vangelo. Solo la sua presenza incuteva rispetto”. “All’inizio mi chiedevo perché i veterani non facessero certe cose in campo, ma ovviamente era per l’autorità di Gasperini. Con il tempo ti rendi conto che ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 marzo 2021) In attesa che l’Atalanta scenda in campo contro il Real Madrid, El Pais si fa raccontareda due suoi ex giocatori spagnoli: Alberto Zapater, arrivato al Genoa a 23 anni nel 2009, e Chico Flores, 15 presenze sempre al Genoa ma l’anno successivo. “Non avevo mai giocato così –Zapater – Aveva tutto sotto controllo,lo che voleva, come lo voleva, e lo trasferiva al. C’erano una serie di istruzioni che dovevi seguire alla lettera. Altrimenti si incazzava tantissimo. Non c’era spazio per il dibattito,lo cheva era. Solo la sua presenza incuteva rispetto”. “All’inizio mi chiedevo perché i veterani non facessero certe cose in campo, ma ovviamente era per l’autorità di. Con il tempo ti rendi conto che ...

Advertising

ciccionocera00s : RT @ACMDuivel: Buongiorno, oggi situazione win-win con gli Avengers di Bergamo. Se vengono eliminati si gode sulla faccia di Gasperini, se… - YahooSportsIT : VIDEO| #Gasperini: 'Giocheremo con le nostre idee' - napolista : «Con Gasperini non si discute, quel che dice è vangelo. Nessun calciatore può essere sopra di lui» Gli ex Genoa Za… - Fedeshi_ : RT @ACMDuivel: Buongiorno, oggi situazione win-win con gli Avengers di Bergamo. Se vengono eliminati si gode sulla faccia di Gasperini, se… - CMercatoNews : ?? Appuntamento con la storia per l'#Atalanta per una notte da #ChampionsLeague #RealMadridAtalanta ?? ??La squadra… -