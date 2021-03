Como | cadono calcinacci dal ponte | paura in autostrada

(Di martedì 16 marzo 2021)- Sono in corso i controlli in via Bellinzona, sotto ildell'da cui si sono distaccati alcunicaduti in strada. Sul posto dall'alba sono al lavoro due squadre dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Como cadono

IL GIORNO

Sul posto dall'alba sono al lavoro due squadre dei vigili del fuoco di Como e i tecnici della Società autostrade. A terra sono finiti dei pezzi di copriferro delle travi del cavalcavia dell'A9, i ... I vigili del fuoco e i tecnici della Società autostrade sono al lavoro dall'alba per le verifiche di stabilità in via Bellinzona ... Pericolo in via Bellinzona a Como nella prima mattina del 16 marzo 2021. I vigili del fuoco di Como sono accorsi sotto il ponte dell'autostrada per la segnalazione di calcinacci caduti dall'infrastrut ...