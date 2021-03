Calciomercato Juventus, Ramsey è diventato un caso: sarà addio in estate? (Di martedì 16 marzo 2021) Calciomercato, la Juventus dice addio a Ramsey? Aaron Ramsey è arrivato alla Juventus nel 2019 con la targhetta di ‘potenziale ottimo colpo a parametro zero’. L’acquisto del gallese è stato inaspettato, molto particolare, prima di arriva a Torino aveva passato praticamente una carriera intera all’Arsenal e non era impensabile arrivare a credere che avrebbe direttamente concluso la carriera a Londra. Essendo stato un acquisto a zero, questo colpo è costato parecchio ai bianconeri che hanno dovuto garantire un ingaggio di 7 milioni all’anno al giocatore fino al 2023. E fino ad oggi, è stato un investimento sbagliato. Leggi anche: Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: maxi scambio per Griezman Juventus, quanti infortuni per ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 16 marzo 2021), ladice? Aaronè arrivato allanel 2019 con la targhetta di ‘potenziale ottimo colpo a parametro zero’. L’acquisto del gallese è stato inaspettato, molto particolare, prima di arriva a Torino aveva passato praticamente una carriera intera all’Arsenal e non era impensabile arrivare a credere che avrebbe direttamente concluso la carriera a Londra. Essendo stato un acquisto a zero, questo colpo è costato parecchio ai bianconeri che hanno dovuto garantire un ingaggio di 7 milioni all’anno al giocatore fino al 2023. E fino ad oggi, è stato un investimento sbagliato. Leggi anche:, bomba dalla Spagna: maxi scambio per Griezman, quanti infortuni per ...

