Bidello morto dopo il vaccino | l’autopsia esclude collegamenti con AstraZeneca

(Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNon è emerso nessun nesso tra ilricevuto e il decesso di Vincenzo Russo, il collaborate scolastico di 58 anni, originario di Afragola (Napoli), deceduto il 10 marzo scorso alla clinica Villa dei Fiori di Acerra quattro giorniaver ricevuto la prima dose delpresso l’ospedale di Giugliano. E’ quanto emerge daleffettuata al Secondo Policlinico di Napoli. I medici legali non hanno scoperto evidenze tra la dose dele la morte deldell’istituto Viviani di Casalnuovo. Sulla vicenda sono in corso le indagini della procura di Nola con i medici che hanno predisposto la prosecuzione di una serie di esami, a partire da quello istologico. Stesso scenario già visto per la professoressa ...

L'Aifa dopo il decesso aveva sospeso la somministrazione delle dosi provenienti da quel lotto (AV6096) , replicando la decisione presa per il lotto con cui era stato vaccinato il militarein ...... a cui apparteneva la fiala somministrata al musicista Sandro Tognatti,la notte di sabato, ... Oltre al musicista di Biella, ci sono: un insegnante in Emilia Romagna, unin Campania, un ...Sulla base delle prime risultanze, i medici legali del Secondo Policlinico di Napoli non hanno trovato nessun nesso evidente tra la morte e il farmaco. Bidello morto dopo la somministrazione del ...Bidello morto ad Afragola dopo il vaccino Covid: non ci sarebbe un collegamento tra il decesso e la somministrazione di Astrazeneca.