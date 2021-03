Atp Dubai 2021 | Thiem fuori all’esordio | avanzano Rublev e Shapovalov

(Di martedì 16 marzo 2021) Si è chiusa con una grande sorpresa la terza giornata dell’Atp 500 di, che ha visto disputarsi i match valevoli per il secondo turno. La prima forza del seeding, Dominic, è stata sconfitta contro pronostico dal qualificato Harris. Prova da dimenticare per l’austriaco, ancora non al 100% fisicamente, che si è arreso in due rapidi set ad Harris. Il numero 4 del ranking tornerà in campo sulla sua amata terra rossa in quel di Montecarlo. SINNER BATTE BUBLIK IN RIMONTA TUTTO FACILE PER SONEGO, OUT GIUSTINO Hanno proseguito la loro corsa nel torneo, invece, le altre teste di serie più accreditate. Il russoha superato con un duplice 6-4 Ruusuvuori, mentreha liquidato in due rapidi set Struff. Ancora più agevole la vittoria di Bautista Agut, che ha beneficiato del ritiro di ...

Advertising

sportface2016 : #AtpDubai 2021: #Thiem fuori all’esordio, avanzano #Rublev e #Shapovalov - infoitsport : Atp 500 Dubai, in campo Sonego e Sinner. Tutto ciò che c'è da sapere - infoitsport : ATP 500 di Dubai: Lorenzo Sonego è quasi perfetto, batte Zapata e approda al terzo turno - fainformazione : Sinner e Sonego avanzano al torneo Atp di Dubai Debutto vincente, direttamente al secondo turno, per Jannik Sin… - fainfosport : Sinner e Sonego avanzano al torneo Atp di Dubai Debutto vincente, direttamente al secondo turno, per Jannik Sin… -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Dubai

Debutto vincente per Jannik Sinner sul cemento di. Anche se non senza sorprese. Contro Bublik, n. 43 del ranking, l'azzurro parte male a causa ... 32 del'e 16ª testa di serie del torneo500,...Da allora Nadal si è ritirato da Rotterdam e Acapulco e questa settimana ha rinunciato a un invito a. La stagione europea sulla terra battuta inizia il 5 aprile con i tornei250 a Marbella (...Top seed and world No.4 Dominic Thiem made an early exit from the ATP Dubai Duty Free Tennis Championships, going down to qualifier Lloyd Harris in the second round on Tuesday night. In the last game ...South Africa’s No 1-ranked tennis player Lloyd Harris has recorded the biggest win of his career in the second round of the Dubai ATP tournament. The 24-year-old Capetonian shocked top-seed and world ...