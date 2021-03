Assassin’s Creed Valhalla | novità e miglioramenti con il nuovo aggiornamento

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 marzo 2021) Disponibile il Title Update 1.2.0. Conterrà moltee il miglioramento dei principali bug. Ubisoft ha da oggi reso disponibile l’update 1.2.0 di. In Italia sarà possibile installare l’dalle ore 13:00. Differenti le dimensioni della nuova patch a seconda della console: più pesante per Xbox Series X/S, con 17,97 GB; mentre l’più leggero sarà quello per PlayStation 5, 12,28 GB. Lediintrodotte dall’Una dellegià annunciate e più attese sarà ilevento di gioco: il Festival di Ostara, che si svolgerà dal 18 marzo all’8 aprile. Saranno migliorati ...