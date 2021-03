Arezzo | 14enne muore durante la DAD | accertamenti in corso

(Di martedì 16 marzo 2021) Una ragazzina di 14 anni è morta admentre si collegava in didattica a distanza. Tutti glidel caso sono ancora in. Una ragazzina di appena 14 anni è morta in casa a Monterchi, provincia di, mentre si trovava in Didattica a Distanza. L’adolescente frequentava il primo anno alla scuola superiore L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

infoitinterno : Arezzo, 14enne muore per un malore durante la Dad: disposta l'autopsia -

Ultime Notizie dalla rete : Arezzo 14enne

... figlia unica, viveva a Monterchi () con la madre, una 46enne romena che aveva trovato lavoro come badante. Le due vivevano sole. Lafrequentava l'Itc di Sansepolcro con ottimi profitti ...... anche se lei viveva a Monterchi () . La genitrice ha chiamato subito i soccorsi. Ma i medici ... Stando a quanto raccontato da chi la conosceva, lafrequentava l'Itc di Sansepolcro con ...AREZZO – Si stava connettendo per seguire la lezione tramite ... una 46enne romena che aveva trovato lavoro come badante, le due vivevano da sole. La 14enne frequentava l’Itc di Sansepolcro con ottimi ...Monterchi (provincia di Arezzo), ragazza di 14 anni muore davanti al computer mentre si collega da casa per la Dad, forse per un malore.