Zona rossa, Mosap e NSC: «Preoccupati. Pericolo problemi di ordine pubblico» (Di lunedì 15 marzo 2021) «Siamo vicini alla popolazione della Tuscia e di tutto il Lazio, costretta nuovamente a subire le chiusure e le restrizioni imposte dall’ingresso della nostra regione nella cosiddetta ‘Zona rossa’. Allo stesso tempo temiamo seri problemi di ordine pubblico». Lo dichiarano Fabio Conestà e Giuseppe Mancuso, rispettivamente Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap) e segretario provinciale di Viterbo del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC). «I carabinieri e la Polizia di Stato, in tutti questi mesi – spiegano i sindacalisti – hanno incessantemente lavorato al fine di garantire la massima osservazione della normativa anti- covid finalizzata alla prevenzione e ad evitare la maggiore diffusione del virus. È dimostrato dai numeri che nella Tuscia i contagi ... Leggi su forzearmatenews (Di lunedì 15 marzo 2021) «Siamo vicini alla popolazione della Tuscia e di tutto il Lazio, costretta nuovamente a subire le chiusure e le restrizioni imposte dall’ingresso della nostra regione nella cosiddetta ‘’. Allo stesso tempo temiamo seridi». Lo dichiarano Fabio Conestà e Giuseppe Mancuso, rispettivamente Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia () e segretario provinciale di Viterbo del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC). «I carabinieri e la Polizia di Stato, in tutti questi mesi – spiegano i sindacalisti – hanno incessantemente lavorato al fine di garantire la massima osservazione della normativa anti- covid finalizzata alla prevenzione e ad evitare la maggiore diffusione del virus. È dimostrato dai numeri che nella Tuscia i contagi ...

Advertising

GassmanGassmann : Cosa fare quando si è in zona rossa e non si può uscire? Girare per casa con la cuffia da bagno di tua moglie. Un s… - insopportabile : Errare è umano, perseverare non è diabolico, solo da sprovveduti e un po' imbecilli. --- 'Ok a spostamenti nelle se… - matteosalvinimi : La mia intervista a @Storace stamane sul @tempoweb. Quello che non hanno fatto Conte e Arcuri in un anno, lo sta fa… - nicoyatta : Stavo pensando che ZONA ROSSA potrebbe essere il nome del cruising bar/scopatoio che un giorno aprirò. Non me ne v… - AslanNerazzurro : @Roberto23186246 @90ordnasselA certo quello vale per tutti. Ora cmq in zona rossa fanno casa-appiano e nient'altro. Speriamo bene il tampone -