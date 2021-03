Vaticano: “Non è lecito benedire le unioni gay. Dio benedice l’uomo peccatore, ma non il peccato” (Di lunedì 15 marzo 2021) “La benedizione delle unioni omosessuali non può essere considerata lecita”. A stabilirlo è la Congregazione per la dottrina della fede in un documento approvato da Papa Francesco. Per l’ex Sant’Uffizio, guidato dal cardinale gesuita Luis Francisco Ladaria Ferrer, “poiché le benedizioni sulle persone sono in relazione con i sacramenti”, quella alle unioni gay è illecita “in quanto costituirebbe in certo qual modo una imitazione o un rimando di analogia con la benedizione nuziale, invocata sull’uomo e la donna che si uniscono nel sacramento del matrimonio, dato che non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppur remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia”. Un pronunciamento che arriva dopo che Bergoglio aveva affermato che “le persone omosessuali hanno il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) “La benedizione delleomosessuali non può essere considerata lecita”. A stabilirlo è la Congregazione per la dottrina della fede in un documento approvato da Papa Francesco. Per l’ex Sant’Uffizio, guidato dal cardinale gesuita Luis Francisco Ladaria Ferrer, “poiché le benedizioni sulle persone sono in relazione con i sacramenti”, quella allegay è illecita “in quanto costituirebbe in certo qual modo una imitazione o un rimando di analogia con la benedizione nuziale, invocata sule la donna che si uniscono nel sacramento del matrimonio, dato che non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppur remote, tra leomosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia”. Un pronunciamento che arriva dopo che Bergoglio aveva affermato che “le persone omosessuali hanno il ...

vaticannews_it : #15Marzo #siria10 L'impegno della ROACO (Riunione Opere Aiuto Chiese Orientali) per la popolazione siriana stremata… - holdjingharry : non penso dipenda dal non essere cattolici o meno, piuttosto ancora una volta la Chiesa allontana e crea distanze.… - MassimoChiaram7 : RT @FQLive: #ULTIMORA Vaticano: 'Non è lecito benedire le unioni gay' - ultimoranet : Vaticano: non è lecito impartire la benedizione a unioni omosessuali: “Dio non può benedire il peccato”. ?? @ultimoranet #Ultimora - FrancescoGrana : Vaticano: “Non è lecito benedire le unioni gay. Dio benedice l’uomo peccatore, ma non il peccato”… -