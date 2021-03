TikTok fa un’altra vittima: una bambina di soli dodici anni (Di lunedì 15 marzo 2021) C’è l’ombra di una sfida mortale lanciata sul social TikTok dietro la morte di una ragazzina di appena dodici anni. L’ennesimo evento nefasto dietro questo social. Una tragedia che fa gridare con tutta la voce al cielo: è ora di fare basta. C’è bisogno di regole, di educazione per i giovani, di controllo e soprattutto L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 15 marzo 2021) C’è l’ombra di una sfida mortale lanciata sul socialdietro la morte di una ragazzina di appena. L’ennesimo evento nefasto dietro questo social. Una tragedia che fa gridare con tutta la voce al cielo: è ora di fare basta. C’è bisogno di regole, di educazione per i giovani, di controllo e soprattutto L'articolo proviene da La Luce di Maria.

carlaruocco1 : Ieri un'altra ragazzina ha perso la vita per presunte sfide mortali su TikTok, dinamiche simili alla tragedia avven… - KattInForma : TikTok fa un’altra vittima: una bambina di soli dodici anni - mammasi68 : RT @Signorasinasce: Un’altra #dodicenne trovata impiccata in camera da letto forse per una sfida su #TikTok - g_bonincontro : RT @Signorasinasce: Un’altra #dodicenne trovata impiccata in camera da letto forse per una sfida su #TikTok - thewaterflea : RT @Signorasinasce: Un’altra #dodicenne trovata impiccata in camera da letto forse per una sfida su #TikTok -

