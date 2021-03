Sherlock 5, Benedict Cumberbatch: "Potrebbe essere un film, ma non tanto presto" (Di lunedì 15 marzo 2021) Benedict Cumberbatch ha spiegato che una quinta stagione di Sherlock non è del tutto esclusa e Potrebbe arrivare perfino in forma di film, ma è molto complicato riunire il team visto che sono tutti indaffarati con altri progetti. Benedict Cumberbatch apre alla possibilità di una quinta stagione della serie di culto Sherlock, ma mette in guardia i fan visto che non accadrà tanto presto. Sherlock, serie BBC dal successo stratosferico, ha lanciato Benedict Cumberbatch nell'olimpo delle star. Con i fan che invocano da tempo una quinta stagione, il divo inglese ammette che Potrebbe essere nei programmi, ma non avverrà tanto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 marzo 2021)ha spiegato che una quinta stagione dinon è del tutto esclusa earrivare perfino in forma di, ma è molto complicato riunire il team visto che sono tutti indaffarati con altri progetti.apre alla possibilità di una quinta stagione della serie di culto, ma mette in guardia i fan visto che non accadrà, serie BBC dal successo stratosferico, ha lanciatonell'olimpo delle star. Con i fan che invocano da tempo una quinta stagione, il divo inglese ammette chenei programmi, ma non avverrà...

Advertising

ValentinaDAmic4 : RT @RedShoesUK: Sherlock 5, Benedict Cumberbatch: 'Forse un giorno arriverà, se ci sarà la sceneggiatura giusta. e dico 'la sceneggiatura'… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Sherlock 5, Benedict Cumberbatch: 'Potrebbe essere un film, ma non tanto presto' - RedShoesUK : Sherlock 5, Benedict Cumberbatch: 'Forse un giorno arriverà, se ci sarà la sceneggiatura giusta. e dico 'la scenegg… - ValentinaDAmic4 : Sherlock 5, Benedict Cumberbatch: 'Potrebbe essere un film, ma non tanto presto' - - Stay_Nerd : Benedict Cumberbatch non esclude una stagione 5 di Sherlock -