Serie B | gli arbitri della 29ª giornata | Chievo Verona-Frosinone a Marinelli

(Di lunedì 15 marzo 2021) Sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 29esimadiB. Ecco l’elenco completo: Pisa-Spal: Giua Entella-Cremonese: Massimi Venezia-Lecce: Ayroldi Cosenza-Vicenza: Di MartinoMonza-Reggiana: Pezzuto Brescia-Reggina: Meraviglia Citta-Salernitana: Manganiello Empoli-Pordenone: La Penna Pescara-Ascoli: Di Bello L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

OptaPaolo : 18/18 - Con il gol alla Sardegna Arena, Cristiano #Ronaldo ha ora segnato in tutti i 18 gli stadi in cui ha giocato… - ZZiliani : Sapete qual è la cosa più deprimente? Che gli altri 19 club del campionato col verme, la Serie A targata AJA, davan… - berlusconi : Adriano è uno dei miei più cari amici. Ho notizie sull’andamento del suo decorso verso la guarigione più volte al g… - andreafabris96 : RT @berlusconi: Adriano è uno dei miei più cari amici. Ho notizie sull’andamento del suo decorso verso la guarigione più volte al giorno. G… - Actually_Soccer : @InterCM16 vincera' almeno un altro scudetto a mani basse. La Serie A gia' era di basso livello. Adesso con tutti g… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie gli

Il Fatto Quotidiano

Dayane ha dunque confermato di non avere legami conaltri, escludendo pertanto anche Rosalinda. ... Il messaggino è stato poi corredato da Rosy da unadi cuori. Poco fa inoltre l'attrice ......dell'intesa e di continuare fino ad allora di fatto a non eseguire controlli interni su una... Johnson, accompagnato dal ministro peraffari nordirlandesi Brandon Lewis, era stato invece più ...La notizia era nell’aria già da ieri dopo il ko casalingo contro Trieste. Proprio il match perso contro i veneti è risultato fatale a coach Martino e e il suo assistente Alessandro Lotesoriere che da ...UNA STORIA CHE SI FA SEMPRE PIU' COMPLESSA "Le fecero rifare il seno perché lei diceva che la prima volta non era venuto bene..." ...