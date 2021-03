PNRR | Bonetti | parità di genere “asse strategico”

(Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – “Vorrei concentrarmi su tre elementi specifici tra loro correlati nelle ragioni, e che quindi richiedono di essere affrontati con un approccio integrato e multidimensionale: il calo demografico, l’emergenza educativa, l’esclusione delle donne dal mondo del lavoro e da troppi processi sociali e di leadership”. Lo ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elenadurante l’audizione in commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati sottolineando che contro il calo demografico dell’Italia, accentuato dalla pandemia, “risulta essenziale attivare processi di riforma delle politiche lavorative e familiari” e “il Family Act è la prima riforma che risponde a questa esigenza, a sostegno delle famiglie, dei percorsi educativi, della necessità di promuovere lavoro femminile, un welfare paritario tra donne e uomini, e autonomia per i ...

Advertising

Rita50432255 : RT @SenatoStampa: #ProssimasettimanainSenato. Tra l'altro, discussione ddl conversione d-l n. 5 su #Elezioni2021, ministri Carfagna, Colao,… - CambiamentoDel : Gianmauro Dell'Olio (M5S) Intervento audizione Min. Bonetti su Pnrr - 15/03/2021 - CletoEstense : RT @SenatoStampa: #ProssimasettimanainSenato. Tra l'altro, discussione ddl conversione d-l n. 5 su #Elezioni2021, ministri Carfagna, Colao,… - EBenfatto : RT @SenatoStampa: #ProssimasettimanainSenato. Tra l'altro, discussione ddl conversione d-l n. 5 su #Elezioni2021, ministri Carfagna, Colao,… - laZuck64 : RT @SenatoStampa: #ProssimasettimanainSenato. Tra l'altro, discussione ddl conversione d-l n. 5 su #Elezioni2021, ministri Carfagna, Colao,… -

Ultime Notizie dalla rete : PNRR Bonetti

Borsa Italiana

... in videoconferenza, della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena, in ... Ilsi vuole prefiggere l'obiettivo di restituire opportunità per i giovani e per la loro crescita, ......femminile Una iniziativa promossa e tenuta dal ministro per le Pari Opportunità Elenanel ... Il raggiungimento di essi sarà uno dei criteri in base ai quali verrà valutato il nostro(Piano ...(Teleborsa) – “Vorrei concentrarmi su tre elementi specifici tra loro correlati nelle ragioni, e che quindi richiedono di essere affrontati con un approccio integrato e ...Calo demografico, emergenza educativa, esclusione delle donne dal mondo del lavoro “e da troppi processi sociali e di leadership”. Sono le tre priorità sulle quali il Piano nazionale di ripresa e resi ...