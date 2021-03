Napoli, donna minacciata in strada in compagnia dei figli piccoli (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante la giornata di ieri, domenica 14 marzo, una donna è stata minacciata in strada a via Carducci mentre era in compagnia dei figli minori. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo che stava minacciando una donna alla presenza dei figli minori; la vittima, inoltre, ha raccontato di aver già denunciato l’aggressore, suo ex marito, poiché in precedenti occasioni aveva avuto comportamenti violenti. P.P., 39enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per atti persecutori. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Durante la giornata di ieri, domenica 14 marzo, unaè stataina via Carducci mentre era indeiminori. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo che stava minacciando unaalla presenza deiminori; la vittima, inoltre, ha raccontato di aver già denunciato l’aggressore, suo ex marito, poiché in precedenti occasioni aveva avuto comportamenti violenti. P.P., 39enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per atti persecutori. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

