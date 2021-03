MotoGP | Franco Morbidelli affila le armi per sè e per mettere le cose in chiaro in Yamaha

(Di lunedì 15 marzo 2021) Quando si corre il rischio di venire perennemente snobbati…nel Mondiale2020 ha fatto grandissime. Dopo essere partito in sordina, come spesso gli è capitato in carriera, è cresciuto in maniera esponenziale, ha vinto tre gare con pieno merito e ha chiuso la stagione al secondo posto in classifica generale con 158 punti. Vice-campione del mondo con un ritardo di appena 13 lunghezze da Joan Mir. In un mondo lineare, dopo un anno del genere (disputato con una moto del 2019, è giusto ricordarlo) qualsiasi scuderia avrebbe premiato il suo pilota con un trattamento tecnico alla pari con gli altri. Invece no. Anche in questo 2021 laha deciso di non elevare lo status di “Franky”. Nel campionato che scatterà a fine mese a Losail, infatti, il pilota romano dovrà puntare al ...

La stagione 2021 potrebbe essere quella della definitiva consacrazione per Franco Morbidelli . Il pilota romano, che a sorpresa lo scorso anno è stato nettamente il migliore tra i portacolori della Yamaha, giungendo secondo in campionato alle spalle di Joan Mir, rappresenta ...